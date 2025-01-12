Почему Полярная звезда больше не пульсирует: загадка науки или предупреждение

Несмотря на то что, глядя на Полярную звезду невооруженным взглядом или через бинокль, мы видим одну звезду, на самом деле Альфа Большой Медведицы представляет собой сложную систему из трёх звёзд — триплет. Две из них — это Полярная звезда Aa и Полярная звезда B — были известны давно: их можно увидеть в обычный телескоп. Главной в этой компании считается звезда Aa — она представляет собой цефеиду — пульсирующую звезду. Это жёлтый сверхгигант, масса которого превосходит наше Солнце в 7 раз, а яркость — в 2000 раз (масса Солнца — 2×10³⁰ кг). Её возраст составляет 65 миллионов лет. Полярная звезда B массой всего 1,39 от массы Солнца, вращается вокруг звезды Aa с периодом в 100 тысяч лет. Особого взаимодействия между ними до сих пор не обнаружено, ведь звёзды находятся на довольно далёком расстоянии друг от друга — в 2400 астрономических единицах (1 а.е равна 149 597 870 700 метрам).