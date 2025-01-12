Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником — Днём работника прокуратуры. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.
В своем обращении Путин подчеркнул, что российская прокуратура, основанная более трех веков назад, прошла через множество исторических изменений, но всегда оставалась важным элементом государственной системы. Он отметил, что ведомство вносит значительный вклад в обеспечение верховенства закона и правопорядка, а лучшие его представители служат примером преданности, принципиальности и неподкупности.
Президент также акцентировал внимание на ключевой роли прокуратуры в защите прав и свобод граждан, а также в поддержании основ конституционного строя. Он подчеркнул, что ведомство способствует развитию России как правового и демократического государства, стремящегося обеспечить достойную жизнь и свободное развитие каждого человека.
Путин отметил, что профессионализм и объективность прокуроров, а также их широкие полномочия позволяют эффективно восстанавливать нарушенные права граждан и защищать их законные интересы. Он добавил, что работа прокуратуры укрепляет доверие к государству и повышает авторитет самого ведомства в обществе.
Ранее стало известно, что Путин назначил экс-прокурора Москвы Дениса Попова заместителем главы МЧС России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.