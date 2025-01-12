Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

В своем обращении Путин подчеркнул, что российская прокуратура, основанная более трех веков назад, прошла через множество исторических изменений, но всегда оставалась важным элементом государственной системы. Он отметил, что ведомство вносит значительный вклад в обеспечение верховенства закона и правопорядка, а лучшие его представители служат примером преданности, принципиальности и неподкупности.