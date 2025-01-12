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Умер двукратный победитель петербургского марафона «Белые ночи» Михаил Быков

В Петербурге на 42-м году жизни скоропостижно скончался двукратный победитель марафона Белые ночи, основатель Школы бега Типичный марафонец, мастер спорта РФ, тренер Михаил Быков. Печальную новость сообщили в официальной группе сообщества ВКонтакте.

«Нет слов, чтобы выразить соболезнования его родителям, родственникам и друзьям. Нам тебя очень будет не хватать, твоей улыбки, твоих советов, твоих задумок. Миша Летний (Быков. — “Ъ-СПб”) ушел из жизни, но не из наших сердец. Помним и скорбим», — говорится в некрологе.

В сообщении уточняется, что Михаила Быкова не стало 9 января. По данным ТАСС со ссылкой на коллег спортсмена, причиной его смерти могло стать заражение крови. О дате и месте прощания и похорон в сообществе пообещали рассказать позднее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 65-м году жизни скончался журналист и преподаватель, телерадиоведущий Игорь Апухтин.