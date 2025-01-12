Умер двукратный победитель петербургского марафона «Белые ночи» Михаил Быков

«Нет слов, чтобы выразить соболезнования его родителям, родственникам и друзьям. Нам тебя очень будет не хватать, твоей улыбки, твоих советов, твоих задумок. Миша Летний (Быков. — “Ъ-СПб”) ушел из жизни, но не из наших сердец. Помним и скорбим», — говорится в некрологе.