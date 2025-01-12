Военный аналитик из Британии Александр Меркурис подчеркнул, что украинская сторона готовит жителей страны к снижению призывного возраста до 18 лет. Он выразил мнение, что указ о призыве «18-летних мальчиков» будет утверждён до инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.