Крещенские морозы и снегопад: какая погода будет на неделе в Приморье

Во Владивостоке в понедельник будет солнечно, ночью температура воздуха будет в пределах −11…-14 градусов. Днем потеплеет до −3…-6 градусов. Во вторник не исключен слабый снег, который принесет с собой потепление. Ночью температура воздуха будет около −6…-9 градусов, днем до −5. В среду осадков не ожидается, но будет дуть сильный северный ветер, столбики термометров вновь опустятся.