Крещенские морозы и снегопад: какая погода будет на неделе в Приморье

Как передает Примгидромет, в понедельник, 13 января, в крае не будет осадков. Ночная температура воздуха будет в пределах −23…-30 градусов, на северо-востоке до −37. Теплее будет на побережье и в южных районах. Днем прогреется до −4…-11 градусов. В южных и восточных районах ожидается оттепель до +2 градусов.
Во вторник, 14 января, Приморье окажется во власти циклона — во многих районах ожидается снег. Ночью станет теплее на 1−6 градусов, днем прогнозируется до +3 на юге, до −9 на севере.
В среду, 15 января, местами осадки сохранятся, но вторгнется волна холода. Минимальная температура воздуха будет в пределах −16…-22 градусов, на северо-востоке до −28. Днем также будет морозно, температура воздуха понизится на 3−8 градусов. Будет дуть сильный северо-западный ветер.
Во Владивостоке в понедельник будет солнечно, ночью температура воздуха будет в пределах −11…-14 градусов. Днем потеплеет до −3…-6 градусов. Во вторник не исключен слабый снег, который принесет с собой потепление. Ночью температура воздуха будет около −6…-9 градусов, днем до −5. В среду осадков не ожидается, но будет дуть сильный северный ветер, столбики термометров вновь опустятся.
Ранее стало известно, что в Приморье ожидается мощный снегопад. По предварительным прогнозам, осадки будут идти в течение двух дней.