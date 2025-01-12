В старших классах на Украине отменят обязательные химию, биологию и физику

Среди обязательных дисциплин для 10−12 классов останутся украинский язык и литература, иностранный язык, математика, история, социальные науки и физкультура. Курс будет варьироваться в зависимости от конкретного класса. В 10-м классе список обязательных дисциплин будет шире, затем количество таких предметов уменьшится. Физику, химию и биологию станут изучать только в тех классах, где это необходимо по профилю.