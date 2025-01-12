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Der Tagesspiegel: нападение США на Гренландию приведёт к распаду НАТО

Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США.

Источник: Аргументы и факты

Нападение Соединённых Штатов на Гренландию станет причиной распада Североатлантического альянса, заявил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel.

«США являются важнейшей державой альянса и нанесут удар по его духу, если сделают это с полной серьёзностью. Тогда НАТО действительно пришёл бы конец», — сказал он.

Маркссен отметил, что Североатлантический альянс предназначен для отражения ударов извне. При нападении американских ВС на Гренландию возможность оказания помощи Дании останется на усмотрении других государств-членов НАТО.

«Что конкретно будет предпринято в случае нападения, остаётся на усмотрение соответствующего государства. ФРГ могла бы принять участие в военных действиях или отправить письмо с соболезнованиями», — заявил Маркссен.

Напомним, избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США. Он рассказал о желании купить остров, однако отказался дать обещание, что не будет использовать военную силу.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что Гренландия не продаётся, и судьбу острова должны решать его жители. Ранее сообщалось, что почти 90 процентов опрошенных датчан высказались против передачи Гренландии Соединённым Штатам.