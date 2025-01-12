Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выразил мнение, что военную базу Североатлантического альянса может быть использована в качестве «плацдарма» для начала вооружённого конфликта с Российской Федерацией.
Джорджеску уточнил, что речь идёт о базе «Михаил Когэлничану», расположенной в Констанце на юго-востоке Румынии.
«Мы не можем допустить этого. Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента? Никто не имеет права играть с миром и демократией!», — подчеркнул он.
Заявление прозвучало в интервью бывшему спецназовцу ВМС Соединённых Штатов Шону Райану, в частности, беседу обнародовал сайт румынского телеканала Digi 24.
Джорджеску добавил, что база НАТО может быть использована для «наступления» на РФ. Кроме того, он отметил, что Румынию «толкают в войну».
«Мы не можем согласиться с этим. Потому что это не наше дело. Это не наша война», — сказал он.
Напомним, на юго-востоке Европы с 13 января по 26 февраля будут проводиться крупные военные учения сил Североатлантического альянса. В манёврах Steadfast Dart задействуют около десяти тысяч военных из девяти государств. Они развернутся на территории Румынии, Болгарии и Греции.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников выразил мнение, что проводя такие масштабные учения, руководство НАТО прежде всего подразумевает будущий конфликт с РФ.