Дудакова проиграла нокаутом и дала пощёчину тренеру на турнире UFC

После окончания боя к Дудаковой подошёл её тренер Гасанали Гасаналиев, однако спортсменка вырвалась из объятий и дала ему пощёчину. После боя тренер подошел утешить Дудакову, однако спортсменка вырвалась из объятий специалиста и нанесла ему левой рукой несильный удар в челюсть.