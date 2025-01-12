Девятилетняя девочка попросила мастера сделать ей татуировку с Трампом

В Соединённых Штатах девятилетняя девочка захотела татуировку с Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.
Ребёнок и его семья обратились к тату-мастеру в Аризоне. В данном штате несовершеннолетние могут делать татуировки с разрешения родителей.
Тату-мастер, известный в Сети под ником Соса убедил девочку сделать «более патриотичную татуировку». Он уговорил ребёнка изобразить флаг США на руке.
Художник рассказал журналистам, что это произошло около года назад. После публикации в СМИ, его раскритиковали. Тату-мастер ответил, что семья девочки была родом из Турции, где существует «традиция делать татуировки».
Он отметил, что сначала пытался отказаться от выполнения заказа и попросил 500 долларов вместо 80, однако родители девочки согласились.
«Они сказали, что видят в Дональде Трампе героя. Я сказал ей прийти через год, если она всё ещё будет хотеть набить Трампа, пусть сделает, но подумает», — рассказал он.
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