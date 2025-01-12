Новое концертное оборудование поступило в Хабаровский край

Как рассказала заместитель генерального директора КНОТОК Анастасия Русанова, учреждение получило различную технику по 60 позициям, в том числе генератор, акустические системы, радиосистемы, светодиодные панели, микрофоны, микрофонные стойки, цифровой микшерный пульт. Испытать всё это в действии организация сможет при проведении ближайшего мероприятия «АмурФест. Весна», которое состоится в мае этого года.