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Новое концертное оборудование поступило в Хабаровский край

Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры получило новое оборудование для проведения массовых уличных мероприятий. Их организует подведомственная организация КНОТОК. Оборудование приобрели за счет средств единой субсидии в рамках исполнения поручения председателя правительства России Михаила Мишустина.

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Как рассказала заместитель генерального директора КНОТОК Анастасия Русанова, учреждение получило различную технику по 60 позициям, в том числе генератор, акустические системы, радиосистемы, светодиодные панели, микрофоны, микрофонные стойки, цифровой микшерный пульт. Испытать всё это в действии организация сможет при проведении ближайшего мероприятия «АмурФест. Весна», которое состоится в мае этого года.

Также благодаря президентской единой субсидии оборудование для проведения массовых уличных мероприятий приобретено для Хабаровского краевого парка имени Муравьёва-Амурского на сумму свыше 3,2 млн рублей.

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