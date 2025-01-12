Пожар уничтожил часть птиц на фабрике в Приморье

На птицефабрике в Приморье произошёл пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Возгорание случилось в субботу, 11 января, около шести вечера в посёлке Заводской Артёмовского городского округа, об этом сообщил Telegram-канал «МЧС Приморского края».
Когда пожарные прибыли на место, из-под кровли корпуса, где выращивали кур, шёл густой дым. Благодаря слаженной работе огнеборцев пламя не успело распространиться на другие помещения предприятия. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Люди в результате происшествия не пострадали, однако погибли птицы. Точное количество погибших кур пока устанавливается. Причины возгорания и размер нанесённого ущерба также расследуются.