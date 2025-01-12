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Пожар уничтожил часть птиц на фабрике в Приморье

Пламя не успело распространиться на другие помещения предприятия, но выгорело 100 кв. м цеха по разведению кур.

На птицефабрике в Приморье произошёл пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Возгорание случилось в субботу, 11 января, около шести вечера в посёлке Заводской Артёмовского городского округа, об этом сообщил Telegram-канал «МЧС Приморского края».

Когда пожарные прибыли на место, из-под кровли корпуса, где выращивали кур, шёл густой дым. Благодаря слаженной работе огнеборцев пламя не успело распространиться на другие помещения предприятия. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Люди в результате происшествия не пострадали, однако погибли птицы. Точное количество погибших кур пока устанавливается. Причины возгорания и размер нанесённого ущерба также расследуются.

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