Из базы данных eGov пропали три посёлка в Абайской области

«Мы относились всегда к Озёркам. У нас никогда ни с чем не было проблем. Это сейчас длится седьмой месяц. Мы бегаем, нас из одной в другую сторону отправляют — к одному человеку, к другому, к третьему. От нас все отказываются. Мы не знаем уже, дальше куда идти и кто нам может помочь», — говорит Наталья Белозёрова.