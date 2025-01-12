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«Адмирал» разгромил в гостях «Торпедо» и прервал серию поражений

«Моряки» набрали 45 очков.

Источник: PrimaMedia.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в гостях уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 6:1, сообщает ИА PrimaMedia.

В составе «моряков» отличились Аркадий Шестаков, Никита Сошников, Егор Степанов, Вячеслав Основин, а Даниил Гутик оформил дубль. Единственную шайбу у хозяев забросил Андрей Крутов.

Эта победа позволила «Адмиралу» прервать серию из шести поражений. Клуб набрал 45 очков и делит 6−7-е места в таблице Восточной конференции.

Следующий матч команда из Владивостока проведет 16 января. Её соперником станет магнитогорский «Металлург».

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