«Адмирал» разгромил в гостях «Торпедо» и прервал серию поражений

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в гостях уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 6:1, сообщает ИА PrimaMedia.
В составе «моряков» отличились Аркадий Шестаков, Никита Сошников, Егор Степанов, Вячеслав Основин, а Даниил Гутик оформил дубль. Единственную шайбу у хозяев забросил Андрей Крутов.
Эта победа позволила «Адмиралу» прервать серию из шести поражений. Клуб набрал 45 очков и делит 6−7-е места в таблице Восточной конференции.
Следующий матч команда из Владивостока проведет 16 января. Её соперником станет магнитогорский «Металлург».