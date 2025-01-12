Во Владивостоке встретили Псково-Печерскую икону Божией Матери «Умиление»

В субботу, 11 января, в Спасо-Преображенском соборе Владивостока прошла торжественная встреча иконы Божией Матери «Умиление» из Псково-Печерского монастыря. Святыня будет находиться в городе до 14 января, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В соборе собрались сотни верующих. В числе участников встречи были глава Владивостока Константин Шестаков, председатель городской думы Андрей Брик и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.
«У жителей города есть возможность прикоснуться к иконе Пресвятой Богородицы. Уверен, что для всех православных это будет хорошая возможность поблагодарить Богородицу за все доброе, что пришло в наши семьи», — отметил Константин Шестаков.
Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» была написана в 1521 году. Особую известность икона получила во время Ливонской войны, когда 100-тысячная армия не смогла взять Псков после пятимесячной осады.