Сакс: слова Трампа об угрозе НАТО для РФ стали важнейшим признанием

Напомним, Трамп заявил, что понимает позицию РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Он напомнил. Что российская сторона долгие годы повторяла, что не приемлет связей между Киевом и альянсом. При этом в Вашингтоне утверждали, что у Украины «должно быть право» на вступление в Североатлантический альянс. Трамп добавил, что возникший из-за этого украинский конфликт обернулся «фиаско» для американской стороны.