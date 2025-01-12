Победитель марафона «Белые ночи» Михаил Быков умер от заражения крови

«Ещё в Новый год Михаил был в полном порядке, однако с ночи 5 на 6 января его посетил друг, и Быков уже тогда чувствовал себя нехорошо, предполагая, что это простуда. Друг предложил вызвать скорую помощь, но Михаил отказался. Лишь спустя сутки он позвонил родителям, после чего стало ясно, что ситуация серьёзная. Когда они прибыли, сын находился в полубессознательном состоянии, его срочно доставили в больницу», — рассказал коллега спортсмена.