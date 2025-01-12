Жители России смогут увидеть новую комету ATLAS перед рассветом 12 января

Напомним, что комету ATLAS обнаружили в 2024 году. Она движется по направлению к Солнцу и Земле. Самое ближайшее сближение с Солнцем, перигелий, ожидается 13 января. Перед этим, 12 октября, она сблизилась с Землёй на минимальное расстояние за 80 000 лет, составившее около 71 миллиона километров.