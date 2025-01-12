Стало известно, насколько в Иркутске подорожал бензин

На всех крупных автозаправочных сетях Иркутска произошло повышение цен. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Так, бензин АИ-92 стоит 55,68 рубля за литр. На заправочных станциях компаний «Крайс-Нефть», «БРК» и «Роснефть» топливо подорожало на 2 рубля 30 копеек, а на «ОМНИ» — на 2 рубля 33 копейки в сравнении с августом прошлого года.
Цена на АИ-95 за последние 5 месяцев выросла на 1 рубль 55 копеек на АЗС «Крайс-Нефть» и «БРК». На «ОМНИ» та же марка подорожала на 60 копеек, а на «Роснефти» — на 2 рубля 45 копеек. Литр бензина обойдется водителям в 59 рублей за литр.
АИ-100 в Иркутске продают за 84,6 рублей. В среднем по сравнению с августом 2024 года стоимость изменилась на 7,5 рублей.
Больше всего подорожало дизельное топливо — на «Роснефти» на 3 рубля, на «Крайс-Нефти» на 4 рубля 60 копеек, на «Омни» на 7 рублей 5 копеек, на 4 рубля 35 копеек. Цена на ДТ варьируется от 73,7 рублей до 77, 75 рублей за литр.
Напомним, жители Бодайбо и района пожаловались на подорожание хлеба в соцсетях. С начала года цена буханки выросла до 151 рубля! Да, в отдаленных северных территориях продукты обычно дороже, ведь доставить их туда сложнее, но все же, почему стоимость поднялась настолько? КП-Иркутск обратилась за разъяснениями к Марине Головиной, ведущему специалисту отдела экономического анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации Бодайбо и района.