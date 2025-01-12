Стало известно, насколько в Иркутске подорожал бензин

Напомним, жители Бодайбо и района пожаловались на подорожание хлеба в соцсетях. С начала года цена буханки выросла до 151 рубля! Да, в отдаленных северных территориях продукты обычно дороже, ведь доставить их туда сложнее, но все же, почему стоимость поднялась настолько? КП-Иркутск обратилась за разъяснениями к Марине Головиной, ведущему специалисту отдела экономического анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации Бодайбо и района.