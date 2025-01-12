Россияне смогут увидеть самую яркую комету ATLAS утром 12 января

Рано утром 12 января жители России смогут наблюдать одну из самых ярких комет этого года — C/2024 G3 (ATLAS). Как сообщает Центральное бюро астрономических телеграмм США, астрономы уверены, что при ясной погоде комету смогут увидеть как на Крайнем Севере, так и на Дальнем Востоке страны.