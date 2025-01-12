Россияне смогут увидеть самую яркую комету ATLAS утром 12 января

Рано утром 12 января жители России смогут наблюдать одну из самых ярких комет этого года — C/2024 G3 (ATLAS). Как сообщает Центральное бюро астрономических телеграмм США, астрономы уверены, что при ясной погоде комету смогут увидеть как на Крайнем Севере, так и на Дальнем Востоке страны.
Комета появится в юго-восточной части горизонта и будет видна невооруженным глазом.
Ученые подчеркивают, что наблюдать за ATLAS можно будет не только в день ее появления, но и в течение нескольких последующих дней.
Ранее стало известно, что российский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету, которая стала 13-й в списке открытых им комет и получила название C/2024 V1 (Borisov). По словам астронома, он увидел комету в созвездии Большая Медведица.