DE: наступление РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Константиновке и Дружковке

Наступление ВС РФ создаёт угрозу для «крупного» укрепрайона Вооружённых сил Украины, включающего в себя город Краматорск, а также населённые пункты Дружковка и Константиновка в Донецкой народной республике, пишет Daily Express.
«Так называемый “фортификационный пояс” ВСУ находится под угрозой, из-за наступления войск РФ. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в материале британского издания.
В публикации также сказано, что после освобождения Дзержинска российские военные могут подойти к южному участку фортификационного пояса Вооружённых сил Украины около Константиновки.
Помимо этого, ВС РФ могут нанести удар «одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра». Это необходимо для того, чтобы окружить ВСУ в районе Александро-Шульгино и выровнять линию боевого соприкосновения перед началом наступления на Константиновку.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что освобождение Курахова в Донецкой народной республике откроет путь ВС РФ на Краматорск и Запорожскую область.