DE: наступление РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Константиновке и Дружковке

Помимо этого, ВС РФ могут нанести удар «одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра». Это необходимо для того, чтобы окружить ВСУ в районе Александро-Шульгино и выровнять линию боевого соприкосновения перед началом наступления на Константиновку.