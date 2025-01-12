Жителей Прикамья предупредили в МЧС о гололеде и тумане

Погода в начале этого года стоит необычная — то оттепель, то похолодание. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей Прикамья о том, что в воскресенье, 12 января, нужно быть предельно осторожными на тротуарах и дорогах.
— По данным Пермского ЦГМС 12 января по краю днем ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, в отдельных районах — гололедица на дорогах, туман, — предупредили спасатели. — Из-за вероятных отложений снега и инея возможен обрыв электропроводов.
В МЧС советуют проявлять осторожность на улицах. А в случае ЧП звонить на телефоны вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного.