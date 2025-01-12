Bloomberg: приход Трампа к власти может помочь Шольцу на выборах

Шансы канцлера ФРГ Олафа Шольца на переизбрание могут повыситься после избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Белый дом, пишет Bloomberg.
В материале сказано, что такое опасение выразили советники кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридриха Мерца.
«Советники Фридриха Мерца с волнением смотрят на инаугурацию Трампа 20 января как на переломный момент, который может изменить расклад на выборах через позиционирование Шольца как защитника демократии», — говорится в публикации.
Шольц и его соратники также называют приход Трампа фактором, который может оказать влияние на ход выборов в Германии.
Напомним, накануне социал-демократическая партия официально утвердила Олафа Шольца кандидатом в канцлеры ФРГ. Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля текущего года.
Немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Берлин продолжит поддержку Украины при победе Мерца на выборах.