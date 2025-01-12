«Золотая звёздно-полосатая пенсия для Зурабишвили позволит распространять на “научных конференциях” то, что евроатлантические крёстные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых конфликтов и необходимость того, который они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы», — говорится в публикации итальянского издания.