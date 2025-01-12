Бывший грузинский лидер Саломе Зурабишвили будет заниматься «продвижением идей» о необходимости вооружённого конфликта между Грузией и Российской Федерацией, пишет L AntiDiplomatico.
«Золотая звёздно-полосатая пенсия для Зурабишвили позволит распространять на “научных конференциях” то, что евроатлантические крёстные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых конфликтов и необходимость того, который они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы», — говорится в публикации итальянского издания.
В материале речь идёт о конференциях, где Зурабишвили намерена выступать в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Евросоюз и Североатлантический альянс не пытаются скрывать своей причастности к деятельности Зурабишвили, направленной против законных властей Грузии.
Напомним, срок президентских полномочий Зурабишвили истёк 29 декабря 2024 года. Президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили.
Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, потому что в стране «нелегитимный» парламент. В частности, она рассказала, что будет выполнять «функции президента» в новом офисе.