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Стадо маралов заметили в национальном парке «Красноярские Столбы»

Для заповедника это вполне обычный вид.

После новогодних праздников небольшое стадо маралов заметили на правом борте Лалетинской долины. Семь самок с подросшими телятами паслись чуть выше ручья Первая Поперечная.

В пресс-службе красноярского национального парка рассказали, что масса тела этих животных может достигать более 300 кг.

Маралы являются жвачными животными, которым необходимо много пастись, а потом долго переваривать пищу. Бродячие собаки, гоняя маралов, нарушают их режим и пищеварение, — добавили в пресс-службе.

Чаще всего увидеть маралов можно на открытых солнечных склонах Центральных Столбов, а также на Восточном входе национального парка.

флора и фауна