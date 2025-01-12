Стадо маралов заметили в национальном парке «Красноярские Столбы»

После новогодних праздников небольшое стадо маралов заметили на правом борте Лалетинской долины. Семь самок с подросшими телятами паслись чуть выше ручья Первая Поперечная.
В пресс-службе красноярского национального парка рассказали, что масса тела этих животных может достигать более 300 кг.
Маралы являются жвачными животными, которым необходимо много пастись, а потом долго переваривать пищу. Бродячие собаки, гоняя маралов, нарушают их режим и пищеварение, — добавили в пресс-службе.
Чаще всего увидеть маралов можно на открытых солнечных склонах Центральных Столбов, а также на Восточном входе национального парка.