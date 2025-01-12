Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом сироты из Усолья-Сибирского

Жительница Усолья-Сибирского пожаловалась на состояние жилья в соцсетях. В 2019 году девушка получила «квадраты» в общежитии по улице Куйбышева как сирота. Но здание 1967 года постройки разрушалось практически на глазах: его не ремонтировали, часто возникали перебои с отоплением и водоснабжением. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
— Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Заведено уголовное дело, — отмечают в ведомстве.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова доклад по расследованию дела о нарушении жилищных прав.
Напомним, на всех крупных автозаправочных сетях Иркутска произошло повышение цен. Рассказываем, насколько подорожало топливо.