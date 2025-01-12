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В Красноярске потеплеет до 0 градусов на новой рабочей неделе

По прогнозу синоптиков перед потеплением красноярцев ждёт небольшой мороз.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 51% 755 мм рт. ст.
Источник: Freepik

В Красноярск на новой рабочей неделе придёт потепление до 0 градусов и сильный ветер, однако перед этим будет слегка морозная погода. Прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра России.

В понедельник, 13 января, ожидается до −11 градусов днём и до −13 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и юго-западный ветер до 5−10 метров в секунду.

Во вторник, 14 января, в дневные часы ожидается до −3 градусов, ночью будет до −5 градусов. Красноярцев ожидает пасмурная погода, возможен небольшой снег в светлое время суток. Ветер юго-западный, до 5−10 метров в секунду.

В среду, 15 января, красноярцев ожидает до 0 градусов днём и до −2 ночью. По данным синоптиков, в этот день будет пасмурная погода и выпадет мокрый снег в течение дня. Ветер юго-западный, до 7−12 метров в секунду.

В четверг, 16 января, температура днём ожидается до 0 градусов, в темное время суток будет до −4 градусов. Прогнозируется пасмурная погода и небольшой снег в ночные часы. Ветер юго-западный, до 6−12 метров в секунду.

В пятницу, 17 января, в дневные часы ожидается до −1 градуса, ночью будет до −5 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и мокрый снег в течение дня. Ветер юго-западный, до 5−10 метров в секунду.