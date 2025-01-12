Желтый уровень опасности объявили синоптики на 12 января

Во многих районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью южный, днем переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −1..-6°С, максимальная днем −3..+1°С. Атмосферное давление будет расти.
На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, поэтому синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
По регионам страны прогноз следующий:
Минск
Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Брест
Преобладание облачной погоды. Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 2−5 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Гомель
Преобладание облачной погоды. Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 2−5 м/с.
Гродно
Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Могилев
Преобладание облачной погоды. Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 2−5 м/с.