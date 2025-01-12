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Желтый уровень опасности объявили синоптики на 12 января

По прогнозам синоптиков, погоду в воскресенье, 12 января, будут определять теряющий активность циклон и прохладная воздушная масса.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 63% 756 мм рт. ст.

Во многих районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью южный, днем переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −1..-6°С, максимальная днем −3..+1°С. Атмосферное давление будет расти.

На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, поэтому синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.

По регионам страны прогноз следующий:

Минск

Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.

Брест

Преобладание облачной погоды. Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 2−5 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.

Гомель

Преобладание облачной погоды. Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 2−5 м/с.

Гродно

Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.

Могилев

Преобладание облачной погоды. Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер переменный, 2−5 м/с.