Обрушился потолок в бассейне школы Владивостока: возбуждено уголовное дело

Как сообщили в администрации города, никто не пострадал, так как в момент происшествия помещение было пустым. Введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Территория оцеплена, усиливается охрана, устанавливаются видеонаблюдение и предупреждающие таблички.
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши по статье «Халатность». Прокуратура Советского района начала проверку обстоятельств произошедшего. Ранее прокурор подал иск к администрации города с требованием устранить нарушения в ремонте кровли. Однако на момент инцидента решение суда еще не было вынесено.
Как отметил глава города Константин Шестаков, до 20 января школа переходит на дистанционное обучение. В течение недели специалисты проведут обследование состояния здания бассейна и школы. Рассматривается вариант капитального ремонта или сноса с последующим строительством нового спортивного комплекса.
Здание бассейна, построенное в 1987 году, использовалось для уроков физкультуры и внеклассных занятий. Ситуация находится под контролем МЧС, прокуратуры и администрации города. Напомним, что год назад в селе Вольно-Надеждинское обрушилась пристройка к школе, что подчеркивает актуальность проверок состояния образовательных объектов.