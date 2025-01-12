В Хабаровском крае в Бикине жители заметили на улицах тигра

В районную диспетчерскую службу поступали звонки от встревоженных местных жителей. Люди передавали, что видели тигра на улицах Набережной и Уссурийской. Хищник пробрался на территорию одного из домов и удавил пса.
«По данным фактам осуществлен выезд главного специалиста по охране природы, который подтвердил информацию. За прошедшие сутки больше не поступало звонков», — написала в Telegram-канале глава Бикинского муниципального округа Олеся Положенцева.
Жителей призвали соблюдать меры безопасности, быть осторожными и не сеять панику.