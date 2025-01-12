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В Башкирии похолодает до −18° и пойдет снег

Температура воздуха не будет подниматься выше −3°.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 63% 756 мм рт. ст.
Источник: Агентство «Москва»

После непродолжительного потепления в Башкирии снова похолодает. По данным Башгидромета, в ближайшие три дня в республике столбик термометра опустится до −18°.

В воскресенье, 12 января, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью днем составит −2,-7°.

Понедельник, 13 января, пройдет без осадков. Ночью похолодает до −7,-12°, при прояснениях будет −13,-18°. Днем воздух прогреется до −3,-8°.

Во вторник, 14 января, ожидается небольшой снег, местами — умеренный. Температура воздуха ночью составит −5,-10°, при прояснениях будет −13,-18°. Днем потеплеет до −3,-8°.