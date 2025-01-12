В Башкирии похолодает до −18° и пойдет снег

После непродолжительного потепления в Башкирии снова похолодает. По данным Башгидромета, в ближайшие три дня в республике столбик термометра опустится до −18°.
В воскресенье, 12 января, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью днем составит −2,-7°.
Понедельник, 13 января, пройдет без осадков. Ночью похолодает до −7,-12°, при прояснениях будет −13,-18°. Днем воздух прогреется до −3,-8°.
Во вторник, 14 января, ожидается небольшой снег, местами — умеренный. Температура воздуха ночью составит −5,-10°, при прояснениях будет −13,-18°. Днем потеплеет до −3,-8°.