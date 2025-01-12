Радий Хабиров рассказал о директоре нацпарка «Башкирия»

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о директоре национального парка «Башкирия» — Владимире Кузнецове в своей традиционной рубрике «Жизнь замечательных людей».
По его словам, Владимир Кузнецов родился в Мелеузе, жил неподалеку от плотины Юмагузинского водохранилища. Он — пчеловод в шестом поколении, нацпарк возглавляет девять лет.
— При его непосредственном участии парк вошел в состав биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал». Каждый год здесь открываются новые экологические тропы, туристические маршруты и кемпинги. Особенное внимание уделяется сохранению популяции бурзянской бортевой пчелы, — отметил руководитель региона.
Кузнецова удостоили почетной грамоты Минприроды России, нагрудного знака «За заслуги в заповедном деле». Он является членом Российского Союза Туриндустрии, рабочей группы Комитета по экологии, активно участвует в общественной жизни.