Омичам предлагают купить лекарство от рака якобы от известного онколога

Омичи получают рассылки с предложением купить «вакцину от рака» от имени главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна. Мошенники предлагают перевести деньги за консультацию или участие в клинических испытаниях вакцины.
Андрей Каприн опроверг эту информацию и заявил, что клинические исследования бесплатны и уведомления о них проводятся только через официальные каналы связи.
«Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора. Официально заявляю: все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными. Мы никогда не берем оплату за участие, консультации или другие действия, связанные с исследованиями. Он также подчеркнул, что ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии не пишут личные сообщения пациентам», — обратился к пациентам с официальным заявлением Андрей Каприн.
Омичи, будьте бдительны. При обнаружении подобных рассылок блокируйте контакты и сообщите о мошенниках в правоохранительные органы. Главные правила:
— Никому не переводите деньги;
— Не передавайте личные данные;
— Если вас интересует актуальная информация о лечении от онкологии, обратитесь на бесплатную горячую линию НМИЦ радиологии для уточнения информации: 8800 250−87−00.