Омичам предлагают купить лекарство от рака якобы от известного онколога

«Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора. Официально заявляю: все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными. Мы никогда не берем оплату за участие, консультации или другие действия, связанные с исследованиями. Он также подчеркнул, что ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии не пишут личные сообщения пациентам», — обратился к пациентам с официальным заявлением Андрей Каприн.