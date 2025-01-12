Не пить «для сугреву»: как омичам правильно окунаться в прорубь на Крещение

В этом году оно выпадает на 19 января. Верующие традиционно будут окунаться в проруби. Пока нет точной информации, где будут оборудованы купели, но традиционно в Омской области организуют несколько мест. В черте города в последние годы, к сожалению, официальных купелей не было.
В преддверии праздника омские медики дали несколько советов о том, как подготовиться и окунуться в прорубь с наименьшими рисками. Несмотря ни на что, погружение на морозе в холодную воду — опасное занятие, особенно для неподготовленного человека. Организм испытывает стресс, могут обостриться хронические и сезонные заболевания, а погружение с головой способно вызвать паническую атаку и остановку дыхания. Поэтому к погружению лучше подходить с осторожностью.
В первую очередь медики отмечают, что безопаснее всего крещенские купания пройдут для уже закаленных людей. Идеально, если вы начнете подготовку за год. Особенно предварительное закаливание важно для детей и пожилых людей, ведь их ослабленные по сравнению со взрослыми организм подвергается большему воздействию. Закаливание начинают с небольших физических упражнений и не слишком низких температур, а уже после постепенно понижают градусы.
Для комфортного погружения советуют взять с собой:
— чистое сменное белье;
— полотенце или банный халат;
— удобную нескользящую обувь, которую можно быстро снять и надеть на льду;
— шерстенные носки и теплую одежду.
Особенно отмечают, что нельзя принимать алкоголь. Не только после «для сугреву», но и до погружения. При употреблении даже небольших доз, нарушается ритм сердца и организм испытывает еще больший стресс, чем от простого погружения.
Также отмечают, что нельзя находиться в воде до мурашек. Этот симптом свидетельствует о переохлаждении. Для неподготовленного человека лучше всего находиться в воде 10−30 секунд, для тренированного моржа рекомендуют от 30 секунд до 1 минуты. Детей до 7 лет лучше в проруби вообще не купать.
После окунания обязательно сразу вытереться полотенцем, надеть халат. Рекомендуют немного пробежаться, сделать простые упражнения и быстро одеваться. После нужно выпить чай или любой другой горячий напиток. Даже если вы не начали готовиться за год, но душа просит соблюдения православного обряда, начните понемногу приучать тело к холодной воде во время приема душа. Даже такая адаптация за неделю до праздника поможет вам легче перенести погружение.
— Отказаться от ныряния в ледяную воду следует людям, перенесшим инфаркт и инсульт, кто имеет проблемы с сердцем, гипертонию, заболевания нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы. Если есть хронические неинфекционные заболевания в стадии обострения, — отметили в региональном минздраве.