Не пить «для сугреву»: как омичам правильно окунаться в прорубь на Крещение

В преддверии праздника омские медики дали несколько советов о том, как подготовиться и окунуться в прорубь с наименьшими рисками. Несмотря ни на что, погружение на морозе в холодную воду — опасное занятие, особенно для неподготовленного человека. Организм испытывает стресс, могут обостриться хронические и сезонные заболевания, а погружение с головой способно вызвать паническую атаку и остановку дыхания. Поэтому к погружению лучше подходить с осторожностью.