17-летняя девушка пропала в Башкирии

В Башкирии пропала 17-летняя Дарья Харитонова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в поселке Чишмы и до сих пор не вернулась. У пропавшей рост 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, рыжие волосы и голубые глаза. Она была одета в черные короткую куртку, джинсы, сапоги и шапка с эмблемой «Nike».
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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