Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя девушка пропала в Башкирии

В Башкирии разыскивают 17-летнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 17-летняя Дарья Харитонова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в поселке Чишмы и до сих пор не вернулась. У пропавшей рост 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, рыжие волосы и голубые глаза. Она была одета в черные короткую куртку, джинсы, сапоги и шапка с эмблемой «Nike».

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.