17-летняя девушка пропала в Башкирии

Как сообщают активисты, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в поселке Чишмы и до сих пор не вернулась. У пропавшей рост 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, рыжие волосы и голубые глаза. Она была одета в черные короткую куртку, джинсы, сапоги и шапка с эмблемой «Nike».