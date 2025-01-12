75 лет назад в СССР вернули смертную казнь после трехлетнего запрета

В действительности этот облик сложился не сразу, и в 1945—1947 годах ни люди, ни многие политики в США и Европе не видели в СССР экзистенциального врага. Советскому Союзу симпатизировали как участнику антигитлеровской коалиции и сочувствовали как стране, понесшей самые большие человеческие жертвы. Общеизвестно, что Сталин и советская власть в военные годы перестали воспринимать СССР как плацдарм для мировой революции и начали превращать его в национальное государство. Раз так, то почему бы с таким государством не дружить, пусть у его правительства и другие взгляды на экономику? Еще в 1946 году американские власти были в недоумении, почему страна советов не хочет присоединиться к МВФ и Всемирному банку, став участником западной финансовой системы. Ответ на этот вопрос им смог дать только посол в СССР Джордж Кеннан в знаменитой «Длинной телеграмме» — потому что, по его мнению, с западным миром СССР будет бороться, а не присоединяться к нему.