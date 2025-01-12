Ракушка, грецкий орех и камень: врачи назвали неожиданные находки из детских носов и ушей

У одного малыша из обеих ноздрей достали несколько горошин. Еще один ребенок затолкал в нос ракушку. Помочь родители самостоятельно не смогли. Также среди находок лоров были: пластилин, бумага, грецкий орех, камень и резинка. У двух пациентов достали из горла рыбные косточки. Первый пациент в новом году обратился в 2 часа ночи 1 января — 6-летний мальчик повредил барабанную перепонку ватной палочкой.