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В поликлинике № 2 Омска завершается капитальный ремонт

В медучреждении обновили кабинеты специалистов.

Источник: Дмитрий Маркелов

В городской поликлинике № 2 подходит к завершению капитальный ремонт. Масштабное обновление началось в конце прошлого года и охватило множество помещений. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

Отремонтировали кабинеты хирурга, лора, прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар и отделения стоматологии, терапии и физиолечения. Кроме того, обновили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и пожарной сигнализации. Сейчас завершают отделку регистратуры и входной группы поликлиники.

Руководство поликлиники также планирует обновить кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также коридоры.

медицина