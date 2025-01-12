В поликлинике № 2 Омска завершается капитальный ремонт

В городской поликлинике № 2 подходит к завершению капитальный ремонт. Масштабное обновление началось в конце прошлого года и охватило множество помещений. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
Отремонтировали кабинеты хирурга, лора, прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар и отделения стоматологии, терапии и физиолечения. Кроме того, обновили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и пожарной сигнализации. Сейчас завершают отделку регистратуры и входной группы поликлиники.
Руководство поликлиники также планирует обновить кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также коридоры.