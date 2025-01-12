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В Новосибирске с понедельника ограничат парковку в трёх районах

Оставить машину не получится на участках Ереванской, Каменской и Зорге.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске с 13 января будет запрещена парковка на трёх дорожных участках в разных районах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, с понедельника водителям стиот быть внимательными на улице Ереванской вдоль дома № 18, на Каменской рядом с домом № 78/2 и на Зорге от дома № 259 (50 метров) в сторону дома № 275.

Решение об ограничении парковки в этих местах принято в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети города и обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, будет организовано одностороннее движение на части улично-дорожной сети в Кировском районе по ул. Ельнинской от ул. Тюменской до ул. Балканской.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, уточнили в мэрии.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что улица Бориса Богаткова в Новосибирске стала уже на 7 метров.