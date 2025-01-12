В Новосибирске с понедельника ограничат парковку в трёх районах

В Новосибирске с 13 января будет запрещена парковка на трёх дорожных участках в разных районах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, с понедельника водителям стиот быть внимательными на улице Ереванской вдоль дома № 18, на Каменской рядом с домом № 78/2 и на Зорге от дома № 259 (50 метров) в сторону дома № 275.
Решение об ограничении парковки в этих местах принято в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети города и обеспечения безопасности дорожного движения.
Кроме того, будет организовано одностороннее движение на части улично-дорожной сети в Кировском районе по ул. Ельнинской от ул. Тюменской до ул. Балканской.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, уточнили в мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что улица Бориса Богаткова в Новосибирске стала уже на 7 метров.