Осадки и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 12 января

Небольшие осадки на юге и мокрый снег на севере Ростовской области прогнозируют на 12 января донские синоптики. О том, какой будет погода в течение дня, рассказали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
По Ростове-на-Дону утром и днем может пройти дождь. Температура воздуха составит +4−6 градусов.
В целом по Ростовской области местами обещают небольшие и умеренные осадки, а также мокрый снег, который будет налипать на проводах и деревьях. Температура воздуха в среднем составит +2−7, по югу — до +10 градусов. Ветер будет юго-восточным и южным с переходом на западный и северо-западный 5−10 м/с.