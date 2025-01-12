Осадки и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 12 января

В целом по Ростовской области местами обещают небольшие и умеренные осадки, а также мокрый снег, который будет налипать на проводах и деревьях. Температура воздуха в среднем составит +2−7, по югу — до +10 градусов. Ветер будет юго-восточным и южным с переходом на западный и северо-западный 5−10 м/с.