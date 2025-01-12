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В Башкирии турнир «Скачки на Торатау» посмотрели около 5 тысяч зрителей

В Башкирии турнир «Скачки на Торатау» посмотрели около 5 тысяч зрителей.

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У подножия Торатау успешно прошли соревнования по конным скачкам. Как сообщил в соцсетях Глава РБ Радий Хабиров, идея провести турнир принадлежала жителям Ишимбайского района. С таким предложением они обратились к руководству геопарка.

На открытый турнир «Скачки на Торатау» приехали профессионалы и любители конного спорта из районов Башкортостана и Татарстана и около 5 тысяч зрителей со всей республики. Кроме конных скачек, в программе турнира также был заезд конно-санных экипажей, участники соревновались в башкирских национальных видах конного спорта, стреляли из лука.

«Уверен, “Скачки на Торатау” станут еще одной нашей доброй традицией, будут собирать все больше людей. Событийный туризм в республике активно развивается, это правильно и хорошо», — подчеркнул Радий Хабиров.