В Башкирии турнир «Скачки на Торатау» посмотрели около 5 тысяч зрителей.

На открытый турнир «Скачки на Торатау» приехали профессионалы и любители конного спорта из районов Башкортостана и Татарстана и около 5 тысяч зрителей со всей республики. Кроме конных скачек, в программе турнира также был заезд конно-санных экипажей, участники соревновались в башкирских национальных видах конного спорта, стреляли из лука.