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Новосибирцы обсуждают невиданный дорожный знак на улице Титова

В соцсетях несколько десятков горожан высказали свое мнение, что он может обозначать.

Источник: АСТ-54

Фото укрепленного на опоре освещения треугольника с изображенным на нем ползущим человеком, в руке которого предмет, похожий на бутылку, опубликовал подписчик телеграм-канала АСТ-54. Автор пояснил, что увидел его в частном секторе на улице Титова.

— Знатоки, кто в курсе, как называется? — обратился к городскому сообществу автор фото.

Горожане предположили, что знак должен предупреждать водителей об опасности встречи с пьяными пешеходами, по аналогии с официально существующим дорожным знаком «Осторожно, дети!».

Знатоки добавили, что аналогичные «авторские» дорожные знаки они видели в Завьялово и на улице 8 марта в поселке Верх-Тула.

Екатерина СОСНИНА.