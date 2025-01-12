Новосибирцы обсуждают невиданный дорожный знак на улице Титова

Фото укрепленного на опоре освещения треугольника с изображенным на нем ползущим человеком, в руке которого предмет, похожий на бутылку, опубликовал подписчик телеграм-канала АСТ-54. Автор пояснил, что увидел его в частном секторе на улице Титова.
— Знатоки, кто в курсе, как называется? — обратился к городскому сообществу автор фото.
Горожане предположили, что знак должен предупреждать водителей об опасности встречи с пьяными пешеходами, по аналогии с официально существующим дорожным знаком «Осторожно, дети!».
Знатоки добавили, что аналогичные «авторские» дорожные знаки они видели в Завьялово и на улице 8 марта в поселке Верх-Тула.
Екатерина СОСНИНА.