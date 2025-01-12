Новосибирцы обсуждают невиданный дорожный знак на улице Титова

Фото укрепленного на опоре освещения треугольника с изображенным на нем ползущим человеком, в руке которого предмет, похожий на бутылку, опубликовал подписчик телеграм-канала АСТ-54. Автор пояснил, что увидел его в частном секторе на улице Титова.