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В МВД прокомментировали задержание военного в Ростове-на-Дону

Задержанного в Ростове военнослужащего передали в военную комендатуру.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный в Ростове-на-Дону 33-летний военнослужащий является гражданином России и прибыл в город в свой основной отпуск. Рассказали в УТ МВД по СКФО после инцидента, произошедшего на вокзале Ростов-Главный.

По данным правоохранителей, днем 10 января бойца остановили на вокзале для проверки. Тогда же правоохранители узнали, что Кыргызская Республика объявила мужчину в международный розыск по статье «Наемничество».

— Для урегулирования возникшей ситуации, в рамках подведомственности гражданина передали в военную комендатуру, — прокомментировали в пресс-службе транспортной полиции.