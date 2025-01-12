В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково приостановил, предварительно, до 9.15 мск прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.
«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.
Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.