Для двух жителей Мелеуза попытка пьяного угона «Москвича» обернулась неудачей

В Башкирии раскрыли попытку угона автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
В полицию обратился 23-летний житель Мелеуза, он сообщил о попытке угона своего «Москвича 2141». Неизвестные разбили передние стекла и вскрыли приборную панель. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемых. Ими оказались двое жителей города в возрасте 37 и 41 года.
Согласно предварительным данным, мужчины после распития горячительных напитков решили покататься. Они увидели на улице «Москвич», решили воспроизвести сцену из фильма, разбили стекла и попытались замкнуть провода. Однако машина все никак не заводилась, и незадачливым угонщиками пришлось уйти.
Подозреваемые во всем сознались, возбуждено уголовное дело.
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