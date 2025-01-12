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Для двух жителей Мелеуза попытка пьяного угона «Москвича» обернулась неудачей

Двое пьяных жителей Башкирии попытались угнать авто и не смогли.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии раскрыли попытку угона автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

В полицию обратился 23-летний житель Мелеуза, он сообщил о попытке угона своего «Москвича 2141». Неизвестные разбили передние стекла и вскрыли приборную панель. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемых. Ими оказались двое жителей города в возрасте 37 и 41 года.

Согласно предварительным данным, мужчины после распития горячительных напитков решили покататься. Они увидели на улице «Москвич», решили воспроизвести сцену из фильма, разбили стекла и попытались замкнуть провода. Однако машина все никак не заводилась, и незадачливым угонщиками пришлось уйти.

Подозреваемые во всем сознались, возбуждено уголовное дело.

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