В Ростове-на-Дону больше недели ищут 23-летнего Валентина Шикунова

В Ростове-на-Дону с 4 января 2025 года не могут найти 23-летнего Валентина Шикунова. Ориентировку опубликовали в группе VK поискового сообщества добровольцев «Юг».
Приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, короткие светло-русые волосы, темно-зеленые глаза.
На момент пропажи был одет в голубую куртку с капюшоном и голубые джинсы. Обувь — белые кроссовки. При себе у молодого человека был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Валентина Шикунова, нужно срочно обратиться по телефону горячей линии поискового сообщества или по номеру «112».