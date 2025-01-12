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В Ростове-на-Дону больше недели ищут 23-летнего Валентина Шикунова

23-летнего Валентина Шикунова из Ростова-на-Дону ищут с 4 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 4 января 2025 года не могут найти 23-летнего Валентина Шикунова. Ориентировку опубликовали в группе VK поискового сообщества добровольцев «Юг».

Приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, короткие светло-русые волосы, темно-зеленые глаза.

На момент пропажи был одет в голубую куртку с капюшоном и голубые джинсы. Обувь — белые кроссовки. При себе у молодого человека был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентина Шикунова, нужно срочно обратиться по телефону горячей линии поискового сообщества или по номеру «112».