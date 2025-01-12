Боец СВО из Байкальска погиб при освобождении села Максимильяновка

Участник специальной военной из Байкальска Константин Шендрик героически погиб при освобождении села Максимильяновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр Василий Темгеневский.
— Константин Иванович Шендрик родился в нашем городе 2 апреля 1971 года. Окончил среднюю школу № 12. Затем получил профессию электрогазосварщика в профессионально-техническом училище Байкальска, — рассказал градоначальник. — Работал на БЦБК в железнодорожном цехе, после закрытия комбината работал вахтовым методом.
11 июля 2023 года подписал контракт с Минобороны России. Мужчина погиб 20 октября 2024 года во время выполнения боевого задания. Дома его не дождались две дочери и две внучки. Также у него остался пожилой отец.
Церемония прощания с героем пройдет в Свято-Троицком Храме с 12:00 до 13:00.