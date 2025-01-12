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Развернулся на подлете: рейс «Белавиа» в Санкт-Петербург возвращается в Минск

На борту пассажирского самолета, который возвращается в Минск, более 90 пассажиров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Авиарейс из Минска в аэропорт «Пулково» возвращается обратно, сообщили корреспонденту Sputnik в Национальном аэропорту Минск.

«Пулково» временно не принимает из-за погодных условий", — пояснили Sputnik в пресс-службе воздушной гавани.

Там сообщили, что на борту пассажирского самолета, который возвращается в Минск более 90 пассажиров.

«Дальнейшие вопросы с рейсом, который вернулся на полпути к Пулково, будет решать компания Белавиа», — отметили в аэропорту.

Как следует из данных табло вылета минского аэропорта, рейс B2 941, выполняемый на самолете Embraer 195, вылетел из Минск в 08:17, в 08:33 пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что прием и отправка воздушных судов приостановлена для очистки взлетно-посадочных полос от снега, предварительное время возобновления — после 09:15.

В 9:14 приостановку приема и отправки рейсов продлили. «Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», — уточнили в воздушной гавани Санкт-Петербурга.