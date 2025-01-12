Развернулся на подлете: рейс «Белавиа» в Санкт-Петербург возвращается в Минск

Как следует из данных табло вылета минского аэропорта, рейс B2 941, выполняемый на самолете Embraer 195, вылетел из Минск в 08:17, в 08:33 пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что прием и отправка воздушных судов приостановлена для очистки взлетно-посадочных полос от снега, предварительное время возобновления — после 09:15.