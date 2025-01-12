В Казахстане появилось универсальное спасательное подразделение

АЛМАТЫ, 12 янв — Sputnik. В городе Макинск Акмолинской области открылось новое специализированное подразделение, объединяющее функции пожарных и медицинского персонала, сообщила пресс-служба МЧС.
«Этот шаг стал важным элементом пилотного проекта, направленного на улучшение взаимодействия спасательных служб и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении.
Обновленную часть посетил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.
«Модернизация пожарных частей и создание уникальных подразделений, которые могут не только проводить спасательные операции, но и оказывать медицинскую помощь, — это важный шаг в укреплении безопасности наших граждан. Этот проект в Макинске — только начало. Мы продолжим развивать и модернизировать спасательные подразделения по всей стране», — сказал он Чингис Аринов.
В ведомстве заявили, что одной из ключевых особенностей нового подразделения является интеграция функций пожарных и медиков, что значительно повышает оперативность и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.