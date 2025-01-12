В Казахстане появилось универсальное спасательное подразделение

«Модернизация пожарных частей и создание уникальных подразделений, которые могут не только проводить спасательные операции, но и оказывать медицинскую помощь, — это важный шаг в укреплении безопасности наших граждан. Этот проект в Макинске — только начало. Мы продолжим развивать и модернизировать спасательные подразделения по всей стране», — сказал он Чингис Аринов.