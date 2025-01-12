Шакалы в молдавской столице: В воскресенье, 12 января, центр Кишинева снова перекроют

Также 12 января, с 11:00 до 18:00 будет частично ограничено движение на улице Митрополит Дософтей, пересечение с улицей Михай Витязул (с частичным перекрытием одной полосы движения автомобильного транспорта на 5 минут на время съемок дублей); Улица Митрополит Дософтей, участок между улицами Анри Коандэ и Михай Витязул.