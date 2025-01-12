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Шакалы в молдавской столице: В воскресенье, 12 января, центр Кишинева снова перекроют

Рассказываем, какие улицы и на какое время будут закрыты для движения транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 12 января 2025, в некоторых районах Кишинева временно перероют улицы из-за съемок фильма «Шакалы».

С 11:00 до 16:00 будет ограничено пешеходное движение в парке Stefan cel Mare, Aleea Clasicilor.

Также 12 января, с 11:00 до 18:00 будет частично ограничено движение на улице Митрополит Дософтей, пересечение с улицей Михай Витязул (с частичным перекрытием одной полосы движения автомобильного транспорта на 5 минут на время съемок дублей); Улица Митрополит Дософтей, участок между улицами Анри Коандэ и Михай Витязул.